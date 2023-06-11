Сенатор Цеков: установление мира на Украине возможно при передаче трех областей РФ

Начало переговорного процесса между Москвой и Киевом подразумевает готовность Украины передать под контроль России три региона. Такое мнение выразил сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью URA.RU.
Он выразил сомнение, что руководство киевского режима будет готово к дипломатическому урегулированию конфликта в ближайшее время. Однако если они начнутся, Москва должна поставить вопрос о передаче Николаевской, Одесской и Херсонской областей.
«Это может быть стартовая позиция для переговоров», – считает политик.
Сенатор отметил, что требование демилитаризации и денацификации Украины также необходимо выполнить для установления мира. Кроме того, Киеву необходимо отказаться от намерения вступить в НАТО.