Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы за 24 часа добиться завершения конфликта на Украине путем переговоров. С речью он выступил перед представителями Республиканской партии в Джорджии.
Миллиардер подчеркнул, что он со сторонниками в течение семи лет ведет борьбу за спасение США от сил, которые мощнее России, Китая, Ирана и КНДР вместе взятых. Эти силы ненавидят Вашингтон и стремятся разрушить страну.
«Если в Америке будет правильный лидер, то у вас не будет проблем с этими странами. У нас никогда бы не было проблем с Россией, Украиной», – заявил Трамп.
Политик заверил сторонников, что смог бы договориться о разрешении конфликта на Украине всего за 24 часа. Из-за помощи киевскому режиму у США нет боеприпасов, добавил Трамп.