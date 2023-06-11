Трамп пообещал завершить украинский конфликт за 24 часа в случае избрания президентом США

Миллиардер подчеркнул, что он со сторонниками в течение семи лет ведет борьбу за спасение США от сил, которые мощнее России, Китая, Ирана и КНДР вместе взятых. Эти силы ненавидят Вашингтон и стремятся разрушить страну.