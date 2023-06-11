Сальдо: уровень воды в районе затопления в Херсонской области продолжает падать

Уровень воды в районе прорыва Каховской ГЭС продолжает снижаться. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, в Новокаховском городском округе региона зафиксирован спад воды до семи метров, в Алешкинском МО ушло около 1,5 метра, а в Голопристанском МО – до 2,1 метра. В Новой Каховке спасатели продолжают ликвидировать последствия происшествия.
«Из подвалов жилых домов откачивается вода, коммунальные службы приводят улицы в надлежащее состояние», – отметил Сальдо.
Он добавил, что спасательно-аварийные мероприятия в районе ЧП проводятся под регулярными нападениями украинских войск. В операции принимают участие МЧС, ВС РФ, медслужба и волонтеры.