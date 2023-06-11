Сальдо: уровень воды в районе затопления в Херсонской области продолжает падать

По его словам, в Новокаховском городском округе региона зафиксирован спад воды до семи метров, в Алешкинском МО ушло около 1,5 метра, а в Голопристанском МО – до 2,1 метра. В Новой Каховке спасатели продолжают ликвидировать последствия происшествия.