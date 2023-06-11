Трамп: военная поддержка Украины опустошила американские склады боеприпасов

Военная поддержка киевского режима истощила запасы боеприпасов американских войск. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед однопартийцами в штате Джорджия.
Во время своей речи экс-глава Белого дома повторил известный в Республиканской партии тезис о том, что действующий глава страны Джо Байден разработал коррупционную схему вместе с сыном Хантером Байденом, основанную на Украине. По словам Трампа, «щедрость» американского лидера обусловлена личным экономическим интересом.
«Сейчас у нас нет боеприпасов. Боеприпасы на Украине, все они», – подчеркнул он.
Трамп также отметил, что он никогда бы не допустил боевых действий на Украине. Политик также заверил, что в случае победы на президентских выборах 2024 года в течение суток остановит кровопролитие.