Террорист-одиночка Унабомбер умер в тюрьме

Унабомбера арестовали в 1996 году. Последние годы на свободе он прожил в уединенной хижине в горах Монтаны. Качинского приговорили к восьми пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение. Суд присяжных признал его виновным в организации 16 взрывов с 1978 по 1995 год.