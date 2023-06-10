Террорист-одиночка Унабомбер умер в тюрьме

Известный под псевдонимом Унабомбер террорист-одиночка Теодор Качинский скончался в американской тюрьме. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.
Причина смерти пока не известна. Ранее Качинского перевели из тюрьмы Supermax в штате Колорадо в тюремный медицинский центр в штате Северная Каролина.
Унабомбера арестовали в 1996 году. Последние годы на свободе он прожил в уединенной хижине в горах Монтаны. Качинского приговорили к восьми пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение. Суд присяжных признал его виновным в организации 16 взрывов с 1978 по 1995 год.
Жертвами Унабомбера стали три человек, 23 – получили ранения. Его основными целями были ученые. В своем манифесте Качинский выступал против современных технологий и призывал вернуться к первобытному образу жизни.