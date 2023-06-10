WSJ: расследование подрывов «Северных потоков» повысит напряженность в НАТО

Расследование подрывов «Северных потоков» может усилить напряженность внутри НАТО и отразиться на отношениях между ФРГ и Польшей. Такой прогноз дала газета The Wall Street Journal.
Немецкие следователи анализируют улики, которые свидетельствуют об использовании Польши как оперативной базы для осуществившей подрывы трубопроводов диверсионной группы, говорится в материале. Официальные лица в Берлине и Варшаве заявили, что польская сторона не получала результатов расследования относительно яхты «Андромеда», которая могла использоваться для перевозки взрывчатки к газопроводам.
По данным WSJ, впервые о яхте заговорили в октябре прошлого года с подачи разведслужб западных стран. О судне стало известно от неназванного источника на Украине, который собирал информацию в интересах одной из европейских стран.