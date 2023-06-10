WSJ: расследование подрывов «Северных потоков» повысит напряженность в НАТО

Немецкие следователи анализируют улики, которые свидетельствуют об использовании Польши как оперативной базы для осуществившей подрывы трубопроводов диверсионной группы, говорится в материале. Официальные лица в Берлине и Варшаве заявили, что польская сторона не получала результатов расследования относительно яхты «Андромеда», которая могла использоваться для перевозки взрывчатки к газопроводам.