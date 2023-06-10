Замкомандира ЧВК «Вагнер» пообещал прислать инструкторов в помощь российским военным в Артемовске

Базирующиеся в Артемовске военнослужащие российской армии побеседовали с командиром ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос. Запись разговора выложил Telegram-канал «Фотозарисовки».
Военные попросили направить к ним инструкторов военной компании, чтобы они передали свой колоссальный опыт участия в боевых действиях. Кроме того, они обратились к бойцам «оркестра» с целью помочь с некоторыми элементами обмундирования и боеприпасами.
«Если есть возможность, пообщаться с людьми, которые участвовали непосредственно в штурме, чтобы они поделились с командирами отделений, командирами взводов своим опытом», – сказал один из бойцов.
Лотос согласился провести подобную встречу. Он заверил, что ЧВК «Вагнер» выделит несколько опытных командиров, чтобы обучить военнослужащих регулярной армии.
В данный момент Вооруженные силы РФ в Артемовске испытывают нехватку гранат ВОГ-17, одноразовых гранатометов, батареек для тепловизоров и другого обмундирования. Лотос заверил, что просьба будет выполнена в ближайшее время.