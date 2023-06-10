Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин подтвердил, что направлял Шойгу письма с просьбой освободить «Конкорд» от обязательств поставлять питание ВС РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в официальном письме обратился к министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу с просьбой освободить компанию «Конкорд» от исполнения обязательств по обеспечению питания в Вооруженных силах. Глава «оркестра» отказался участвовать в сомнительных мероприятиях, которые могут ударить по его деловой репутации.
Пригожин заявил, что с конца апреля – начала мая к нему начали поступать множество звонков от ряда высокопоставленных чиновников с просьбой внести аффилированные с ними фирмы в логистические цепочки поставок продуктов для организации питания в Вооруженных силах. С 6 июня стало известно, что стоимость одного продуктового набора планируют повысить, а конечная цена будет как раз зависеть от новых поставщиков. По мнению Пригожина, это неизбежно приведет к бесконтрольному расходованию бюджетных средств.
«6 июня 2023 года стало известно о планируемом изменении стоимости продуктового набора (сутодачи) в сторону увеличения - 358 рублей и выше "в зависимости от цены, заявленной поставщиками", а также список лояльных поставщиков, часть из которых принадлежит собственникам из недружественных стран. В рамках такого Контракта невозможно будет осуществлять контроль стоимости набора продуктов в связи с отсутствием ограничения по цене для поставщиков», – приводит текст документа пресс-служба компании «Конкорд».
Участвовать в сговорах Пригожин не согласился. В связи с этим он направил официальное письмо к Шойгу с просьбой освободить компанию «Конкорд» от исполнения обязательств по обеспечению питания в армии.