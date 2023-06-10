Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин подтвердил, что направлял Шойгу письма с просьбой освободить «Конкорд» от обязательств поставлять питание ВС РФ

Пригожин заявил, что с конца апреля – начала мая к нему начали поступать множество звонков от ряда высокопоставленных чиновников с просьбой внести аффилированные с ними фирмы в логистические цепочки поставок продуктов для организации питания в Вооруженных силах. С 6 июня стало известно, что стоимость одного продуктового набора планируют повысить, а конечная цена будет как раз зависеть от новых поставщиков. По мнению Пригожина, это неизбежно приведет к бесконтрольному расходованию бюджетных средств.