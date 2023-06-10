Леонид Ярмольник рассказал о пагубной привычке покойного Александра Абдулова

Актер Леонид Ярмольник вспомнил, каким при жизни был его коллега Александр Абдулов, в честь 70-летия со дня рождения народного артиста РСФСР.
Звезда фильма «Карнавал» скончалась в 2008 году от рака легкого. 29 мая актеру могло исполниться 70 лет, и в честь юбилея друзья Абдулова вспоминают, каким артист был при жизни.
Так, по словам Ярмольника, его коллега был удивительным человеком, который часто употреблял спиртное.
«У него в сутках было не 24, а 38. Часов. И сыграть, и позаботиться о ком-то, и выпить. Обязательно, все, что случалось днем, если получалось — надо было отметить. Отмечание могло продолжаться несколько дней с перерывами на работу, естественно», — рассказал Ярмольник в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.
Абдулов известен российскому зрителю как герой мелодрам, а самыми знаменитыми его кинокартинами стали «Карнавал», «Ищите женщину» и «Чародеи».