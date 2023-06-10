МИД России констатировал блокировку Западом трех из пяти пунктов зерновой сделки

Запад попался на блокировке трех из пяти указанных в зерновой сделке задач. Об этом сообщили в МИД России.
В сообщении министерства на сайте отмечается, что в ходе консультаций в Женеве рассматривались пять системных проблем, о которых идет речь в продуктовом соглашении.
«С российской стороны было констатировано отсутствие прогресса по трем из пяти указанных задач», — заявили в ведомстве.
Продвижение по указанным пунктам было полностью заблокировано западным столицами, говорится в сообщении МИД.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что страна будет принимать решения по продлению зерновой сделки в соответствии со своими интересами.