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МИД России констатировал блокировку Западом трех из пяти пунктов зерновой сделки

Политика
МИД России констатировал блокировку Западом трех из пяти пунктов зерновой сделки

Запад попался на блокировке трех из пяти указанных в зерновой сделке задач. Об этом сообщили в МИД России.

В сообщении министерства на сайте отмечается, что в ходе консультаций в Женеве рассматривались пять системных проблем, о которых идет речь в продуктовом соглашении.

«С российской стороны было констатировано отсутствие прогресса по трем из пяти указанных задач», — заявили в ведомстве.

Продвижение по указанным пунктам было полностью заблокировано западным столицами, говорится в сообщении МИД.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что страна будет принимать решения по продлению зерновой сделки в соответствии со своими интересами.

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