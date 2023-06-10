Зеленский предложил Канаде помощь Киева в тушении лесных пожаров

Украина готова оказать помощь Канаде в борьбе с тушением лесных пожаров. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
Субботним утром канадский премьер-министр Джастин Трюдо посетил Киев. Политик провел встречу с украинским лидером, обсудил актуальные вопросы и обстановку в рамках конфликта.
«Масштабные лесные пожары, колоссальные природные потери, угроза людям. Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи», — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал после встречи в своем Telegram-канале.
На протяжении последних недель Канада изнывает от буйства стихии. Огнем охвачены сразу несколько регионов страны, однако экстренным службам удается контролировать лишь половину очагов возгорания.