МИД России отреагировал на решение ООН допустить третьи страны в дело по иску о геноциде

Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на решение Организации Объединенных Наций допустить третьи государства в дело по иску киевского режима о геноциде.
По данным МИД, официальная Москва разочарована соответствующим развитием событий. В ведомстве напомнили, что РФ представила доказательства противоречия такой практики. Однако ООН решила не принимать их во внимание.
Ранее официальная Оттава сообщила о введении ограничений против 24 физических лиц и 17 организаций за поддержку специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом рассказали аналитики телеканала CTV.