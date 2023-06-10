Политолог Кедми: газовый маневр России «обнулит» все попытки США изолировать страну

Экс-глава спецслужбы «Натив» отметил, что недавно РФ заключила две важные договоренности. Речь идет об участии в создании так называемых хабов голубого топлива на территории Турции и Ирана, которые активно наращивают контакты с другими государствами, вопреки воле Вашингтона. Об этом Кедми сообщил в эфире программы «Большая игра».