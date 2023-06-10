Политолог Кедми: газовый маневр России «обнулит» все попытки США изолировать страну

Попытки США и их европейских союзников добиться изоляции России обречены на «обнуление» благодаря ловкому газовому маневру Москвы. Такое заявление сделал израильский политолог Яков Кедми.
Экс-глава спецслужбы «Натив» отметил, что недавно РФ заключила две важные договоренности. Речь идет об участии в создании так называемых хабов голубого топлива на территории Турции и Ирана, которые активно наращивают контакты с другими государствами, вопреки воле Вашингтона. Об этом Кедми сообщил в эфире программы «Большая игра».
«Газовый хаб с Россией и Турцией в Черном море — это одно. А сейчас формируется другой, и Россия тоже там участвует. Это огромнейший, самый большой в мире хаб. Там Катар, который всегда был под американским влиянием, Иран и Россия — это страны, у которых больше всего газа в мире. Это сила, с которой не сможет справиться Запад», — сказал политолог.
Ранее о газовом хабе высказался и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам политика, масштабный проект будет реализован до конца 2023 года.