Кипрский митрополит Тимофей назвал попытки выгнать монахов из Киево-Печерской лавры преступлением

Митрополит Бострийский Тимофей осудил власти Украины за попытки выгнать монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. По его словам, действия Киева можно расценивать как моральное преступление.
Кипрский священнослужитель подчеркнул, что раскольническая Православная церковь Украины делает все для того, чтобы не осталось никакой возможности примириться с иерархами УПЦ. По мнению митрополита Тимофея, насильственный захват храмов канонической церкви является проявлением ненависти, не подобающим христианам.
«Вместо того, чтобы принимать всех монахов с любовью как своих братьев и дать им возможность служить в своей родной обители, ПЦУ, к сожалению, доказывает, что она лишена любви Христовой и воюет с ним», — приводит слова митрополита ТАСС.
Священник выразил надежду на то, что бог «откроет умы» украинским чиновникам, благодаря чему они изменят свое отношение к монахам Киево-Печерской лавры. Также он надеется, что Украина прекратит использование церкви в политических играх.