С Новым Годом!

Вода практически ушла из Новой Каховки, заявили власти

Общество
Вода практически ушла из Новой Каховки, заявили власти

После инцидента на Каховской ГЭС вода практически полностью ушла из Новой Каховки. Об этом вечером субботы, 10 июня, сообщил мэр города Владимир Леонтьев.

Уровень воды в Херсонской области продолжает снижаться. В регионе продолжается эвакуация жителей с затопленных населенных пунктов. Тем, кто остается в домах, подвозят продукты.

«Весь город по большому счету освобожден от воды, откачиваем из подвалов», — сообщил Леонтьев в эфире телеканала РБК.

Напомним, что украинская сторона совершила обстрел Каховской ГЭС 6 июня. Из-за этого там произошел прорыв плотины, что привело к неконтролируемому спуску воды.

#новая каховка #Херсонская область #уровень воды