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Канадский премьер-министр Трюдо заявил о конфискации российского Ан-124 в пользу Украины

Экономика
Канадский премьер-министр Трюдо заявил о конфискации российского Ан-124 в пользу Украины

Канада конфискует российский самолет Ан-124 и передаст его Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо во время своего неанонсированного посещения Киева.

Информация о передаче Киеву конфискованного самолета из РФ появилась в публикации Reuters. Более подобных деталей представители агентства не привели.

Транспортный самолет «Руслан» принадлежит российской авиационной компании «Волга-Днепр». На нем перевозились коронавирусные тесты из Китая. Канадские власти зафрахтовали борт в Торонто 27 февраля прошлого года за два часа до закрытия страной неба для самолетов из России на фоне СВО. Самолет был задержан, а его экипаж сначала направили в канадскую гостиницу, а затем в РФ.

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