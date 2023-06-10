Канадский премьер-министр Трюдо заявил о конфискации российского Ан-124 в пользу Украины

Транспортный самолет «Руслан» принадлежит российской авиационной компании «Волга-Днепр». На нем перевозились коронавирусные тесты из Китая. Канадские власти зафрахтовали борт в Торонто 27 февраля прошлого года за два часа до закрытия страной неба для самолетов из России на фоне СВО. Самолет был задержан, а его экипаж сначала направили в канадскую гостиницу, а затем в РФ.