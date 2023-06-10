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Неизвестные забросали яйцами иноагента Жданова в Женеве

Общество
Неизвестные забросали яйцами иноагента Жданова в Женеве

Директора ФБК✱ (запрещенная в РФ организация) Ивана Жданова (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) забросали яйцами у главного здания ООН в Женеве.

Ближайший соратник Алексея Навального✱✱ (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) прибыл в Швейцарию для открытия макета камеры ШИЗО. Его установили напротив главного здания ООН, где и произошло нападение.

«Какие-то два качка-титушки решили забросать яйцами. Отделался легкими царапинами», — написал Жданов в соцсетях.

Сторонники Навального построили копию ШИЗО, в котором, по их утверждению, его держат несколько месяцев. Свой макет они возят по разным городам Европы.

  • ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
  • ✱✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
#фбк #иван жданов #женева