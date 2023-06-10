Ведущий Норкин отказался веселить публику анекдотом про братьев Качиньских

Телеведущий Андрей Норкин отказался шутить о польских политиках и братьях Ярославе и Лехе Качиньских, несмотря на просьбы зрителей. Случай произошел в Архангельске, во время выступления журналиста с программой «Другой формат».
Пришедшие гости потребовали от Норкина рассказать шутку о политиках Качиньских, которые являются основателями доминирующей партии «Право и справедливость» в Польше. Сегодня именно она ответственна за подход к международным делам Варшавы, в том числе и к России.
Норкин отказал зрителям в ответ на их просьбу. Однако позже стала ясна истинная причина, по которой ведущий не стал шутить о братьях-близнецах. Оказалось, что все дело в их агрессивном отношении в адрес России.
«Анекдот про братьев Качиньских? Да вы что! Ей-богу, вы уж совсем с ума сошли. Зачем я про таких идиотов буду анекдоты рассказывать?» — сделал неожиданное заявление Норкин.
Напомним, один из братьев, Лех, погиб в авиакатастрофе в Смоленске 13 лет назад. Пилоты не справились с управлением после того, как зацепили деревья, и самолет развалился на части. Второй из братьев прославился своей яркой антироссийской позицией.