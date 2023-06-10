Рогов объяснил, почему ВСУ избегают наступательных действий в дневное время

Подразделения украинской армии пытаются наступать на Запорожском направлении, преимущественно, в ночное время суток. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В комментарии для РИА Новости он объяснил, что таким образом украинские военные хотят избежать попадания под удары российской авиации и дронов-камикадзе.
«При этом они пытаются использовать, как техническое свое преимущество, наличие западного оборудования и приборов, установленных, в том числе, на танках, позволяющих вести бой в ночное время суток», — добавил Рогов.
Напомним, ранее стало известно, что заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров чуть не попал под обстрел украинской армии в Арбатской стрелки в Херсонской области.