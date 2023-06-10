Кровожадный нарком или реформатор? Как Берия хотел изменить СССР

Глава МВД СССР Лаврентий Берия был одной из знаковых фигур в истории. После смерти Иосифа Сталина он попытался взять в свои руки власть в стране, но потерпел неудачу. Бывшие товарищи по партии арестовали его по обвинению в «реставрации капитализма и восстановления господства буржуазии».
Несмотря на крайне политизированный текст обвинения, который был выдержан в лучших сталинских традициях перечисления преступлений «врага народа» и «агента империалистических разведок», некоторые историки задаются вопросом о политической программе Берии. Была ли она в действительности «реакционной» и пыткой вернуть «старый режим» или, наоборот, министр выступал за «перестройку» советского государства, которая предвосхищала времена Горбачева?
«Кровожадный» нарком
Исходя из материалов уголовного дела и решения суда, складывается впечатление, что Лаврентий Павлович был одним из самых кровожадных палачей советского государства. Однако специалисты напоминают, что Берия, вступив в должность главы НКВД в ноябре 1938 года, начал процессы по реабилитации и освобождении многих необоснованно осужденных при его предшественнике Николае Ежове. Историк Виктор Земсков подсчитал, что до конца года были выпущены на свободу 280 тысяч человек.
Все это, конечно, нисколько не снимает с Берии вины за преступные деяния, которые в то время происходили в НКВД. Более того, Лаврентий Павлович выглядит «более мягким» по сравнению с другими советскими лидерами, которые личной подписью отправили на тот свет тысячи человек по ложным обвинениям.
В 1945 году Берия был снят с поста главы НКВД и отправлен руководить созданием советской атомной бомбы. Вернуться к «любимому» ведомству он смог только после смерти Сталина в 1953 году, когда договорился с остальными приближенными советского вождя.
«Вотчина» Берии и массовая амнистия
После возвращения Берия сразу распустил Министерство государственной безопасности, объединив его с Министерством внутренних дел. Теперь МВД воспринималась как личная «вотчина» Лаврентия Павловича. Резкое усиление Берии в аппаратных битвах стало беспокоить коллег по Президиуму ЦК. Они опасались, что в конечном итоге все может закончиться абсолютной властью Берии.
Однако первыми шагами главы МВД стало освобождение всех арестованных и осужденных по сфабрикованному «делу врачей». После этого Берия издал указ об отмене приговоров по делу «о вредительстве в авиационной промышленности».
27 марта 1953 года по докладу Берии Президиум ЦК КПСС принял указ об амнистии, согласно которому освобождению из мест заключения подлежали свыше одного миллиона человек. Историки указывают, что вопреки распространенной легенде о массовом освобождении уголовников, большая часть из них состояла из осужденных по надуманным преступлениям, вроде «хищения социалистической собственности» в виде колосков с убранного поля, а также несовершеннолетние, престарелые, больные и пр.
Вместе с этим 4 апреля 1953 года Берия издал приказ о запрете применения к арестованным и задержанным мер физического воздействия. Таким образом признавалось, что данное нарушение закона было ранее систематическим в практике советских правоохранительных органов.
«Стройки коммунизма» и национальный вопрос
Помимо этого, Лаврентий Павлович прекратил убыточные «стройки коммунизма», которые были начаты в последние годы правления Сталина. По его указу было остановлено строительство полярной магистрали, тоннель на Сахалин, гидроузлы на Урале, Волге и Нижнем Дону.
В качестве символа смены эпох Берия также предложил не украшать здания портретами советских вождей. Это были первые признаки сдвига в сторону борьбы с культом личности Сталина.
Глава МВД обратил внимание, что советская власть на западных рубежах (в Прибалтике и на Западной Украине – прим. ред.) не сильно отличается от военной оккупации, которая сопровождается массовыми репрессиями.
По предложению Берии сменились руководители администраций, которые состояли из «пришлых», проведена амнистия участников антисоветских образований, а также усилено использование национальных языков республик. Более того, «коренизация» затронула даже кадры самого МВД. После ареста Берии и отмены данных постановлений террористическая активность в этих регионах вспыхнула с новой силой и продолжилась до середины 1960-х годов.