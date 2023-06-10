Кровожадный нарком или реформатор? Как Берия хотел изменить СССР

Исходя из материалов уголовного дела и решения суда, складывается впечатление, что Лаврентий Павлович был одним из самых кровожадных палачей советского государства. Однако специалисты напоминают, что Берия, вступив в должность главы НКВД в ноябре 1938 года, начал процессы по реабилитации и освобождении многих необоснованно осужденных при его предшественнике Николае Ежове. Историк Виктор Земсков подсчитал, что до конца года были выпущены на свободу 280 тысяч человек.