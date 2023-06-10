Пригожин объяснил свои личные амбиции желанием жить в Великой России

Основатель «оркестра» ответил на запрос издания «Накануне.Ru». Как утверждают журналисты, в настоящее время в Сети не утихают споры о том, что администрация президента России якобы посылает «громкие сигналы» Пригожину о необходимости избавиться от личных амбиций ради объединения вокруг общей победы. По словам создателя ЧВК «Вагнер», он посылает настолько же громкие сигналы.