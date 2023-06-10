Пригожин объяснил свои личные амбиции желанием жить в Великой России

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обладает «очень серьезными» личными амбициями. По его словам, он хотел бы жить в Великой России.
Основатель «оркестра» ответил на запрос издания «Накануне.Ru». Как утверждают журналисты, в настоящее время в Сети не утихают споры о том, что администрация президента России якобы посылает «громкие сигналы» Пригожину о необходимости избавиться от личных амбиций ради объединения вокруг общей победы. По словам создателя ЧВК «Вагнер», он посылает настолько же громкие сигналы.
«У меня есть очень серьезные личные амбиции, чрезмерные личные амбиции, чтобы жить в стране под названием Великая Россия», — передает его сообщение пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин утверждает, что в его понимании Великая Россия — это страна, диктующая условия всему миру. Она является противоположностью страны, «вяло текущей в темную пучину» на поводу у лиц, расхищающих и разворовывающих ее богатства.
«И поэтому личные амбиции – это Великая Россия. Большой труд во благо этой России. И во благо этой России нам 100% надо всем объединиться, ради великой победы», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
Евгений Пригожин ранее в очередной раз опроверг наличие политических амбиций и заявил, что не намерен бороться за пост губернатора Белгородской области. По его мнению, при нынешнем уровне коррупции и бюрократии становиться губернатором не имеет смысла.