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Депутат Госдумы Вассерман оценил идею возвращения «Домостроя» в школы и вузы

Общество
Депутат Госдумы Вассерман оценил идею возвращения «Домостроя» в школы и вузы

Идею возвращения «Домостроя» в российские школы и вузы оценил депутат Государственной думы, публицист Анатолий Вассерман.

Этот документ, написанный пять веков назад, содержит наставления мужьям, женам, детям и прислуге. Вассерман считает, что «Домострой» скорее отвратит многих россиян от семейной жизни нежели покажет ее ценность.

«Бить жену рекомендовалось плетью по уху, поскольку это очень больно, но практически безопасно для здоровья», — рассказал Вассерман о наказаниях, описанных в «учебнике семейной жизни».

Депутат подчеркнул, что молодежь важно воспитывать в духе семейных ценностей. Однако делать это необходимо другими способами, без изучения «Домостроя», передает телеканал «360».

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