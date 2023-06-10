Депутат Госдумы Вассерман оценил идею возвращения «Домостроя» в школы и вузы

Идею возвращения «Домостроя» в российские школы и вузы оценил депутат Государственной думы, публицист Анатолий Вассерман.
Этот документ, написанный пять веков назад, содержит наставления мужьям, женам, детям и прислуге. Вассерман считает, что «Домострой» скорее отвратит многих россиян от семейной жизни нежели покажет ее ценность.
«Бить жену рекомендовалось плетью по уху, поскольку это очень больно, но практически безопасно для здоровья», — рассказал Вассерман о наказаниях, описанных в «учебнике семейной жизни».
Депутат подчеркнул, что молодежь важно воспитывать в духе семейных ценностей. Однако делать это необходимо другими способами, без изучения «Домостроя», передает телеканал «360».