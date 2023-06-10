Порошенко призвал Германию взять на себя ведущую роль в вопросе членства Украины в НАТО

Берлину необходимо набраться решимости и сыграть главную роль в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал экс-президент страны Петр Порошенко.
В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung политик акцентировал внимание, что Киев должен присоединиться к НАТО до начала июльского саммита блока в Литве.
«Я ожидаю, что Германия возьмет на себя ведущую роль в европейской и евро-атлантической интеграции Украины», — подчеркнул Порошенко.
Ранее глава МО Британии Бен Уоллес заявил, что Киев не получит приглашения в Альянс на саммите в Вильнюсе. Так он ответил на соответствующую просьбу президента Владимира Зеленского.