Эксперт Ракша заверил россиян, что уход Zewa из страны не оставит их без туалетной бумаги

Компания Zewa заявила об уходе из России, но россиянам не нужно беспокоиться о нехватке туалетной бумаги. После завершения сделки заводы просто продолжат работать под руководством нового собственника, заявил на Радио «КП» экономист Денис Ракша, передает KP.RU.
Он объяснил, что почти все зарубежные фирмы после ухода из страны лишь продают свои бизнесы на разных условиях. Нередко они компании передают активы своему локальному менеджменту или сторонним российским организациям.
Причем после покупки активов бренда продолжит изготавливаться ровно та же продукция, просто под новым наименованием. Более того, в РФ существует немалое количество производств средств личной гигиены, которые способны удовлетворить потребности покупателей, заключил эксперт.