Егор Кончаловский рассказал, как сложилась судьба вдовы писателя Сергея Михалкова

Режиссер Егор Кончаловский рассказал о судьбе вдовы писателя Сергея Михалкова Юлии Субботиной. Поэт в августе 2009 года оставил жену, которая была моложе его почти на 50 лет.
В передаче «Жизнь и судьба» режиссер рассказал, что близкие писателя дружелюбно отнеслись к его молодой супруге. Несмотря на кончину Михалкова, он все так же поддерживает общение с Субботиной.
«Мы очень близки, дружим. Она сейчас живет в его старой квартире. Очень хорошо вошла в семью», — сообщил он.
Кончаловский также отметил, что Субботина тяжело пережила смерть супруга, которого считала своим предназначением. Однако более точные подробности жизни родственницы он раскрывать не стал.