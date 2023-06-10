Путин выразил соболезнования главе Казахстана на фоне масштабных лесных пожаров в стране

Напомним, пожар в Батпаевском лесничестве в Абайской области начался после удара молнии. Усилия пожарных справиться с огнем оказались тщетными, поскольку местность была непроходимой для спецтехники. Ситуация осложняется из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха, сказано в сообщении МЧС.