Путин выразил соболезнования главе Казахстана на фоне масштабных лесных пожаров в стране

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования казахстанскому лидеру Касым-Жомарт Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами. Об этом сообщили в Кремле.
Восточные регионы Казахстана страдают от неконтролируемых пожаров природного характера. Согласно последним данным, жертвами стихии стали 14 работников лесничества.
Напомним, пожар в Батпаевском лесничестве в Абайской области начался после удара молнии. Усилия пожарных справиться с огнем оказались тщетными, поскольку местность была непроходимой для спецтехники. Ситуация осложняется из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха, сказано в сообщении МЧС.