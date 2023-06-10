Вода затопила улицы Киева 10 июня

Вода затопила улицы в нескольких районах Киева. Пешеходы не могут пройти по некоторым участкам города, а дороги сковали гигантские пробки.
Из-за непогоды, которая обрушилась на украинскую столицу, в городе наблюдается настоящий потоп. Под водой оказались дороги и тротуары, а также подземные переходы, передают местные СМИ.
В городе зафиксировано несколько серьезных дорожных аварий. Из-за этого жители часами не могут добраться до места назначения. Ливневые канализации попросту не справляются с таким количеством осадков.
В связи с этим к горожанам обратился мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщил, что сотрудники экстренных служб борются с последствиями стихии.