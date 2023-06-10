Три инвестиционных проекта по ипотечной недвижимости были утверждены в ДНР

Власти ДНР утвердили три инвестиционных проекта по строительству ипотечной недвижимости с общей площадью в 30 тысяч квадратных метров. Такой информацией поделился врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По словам Пушилина, все три проекта были рассмотрены и поддержаны на первом заседании инвестиционного комитета ДНР, и инвесторы начинают работу над ними. Жители региона должны быть обеспечены новым жильем в ближайшие два года.
Инвесткомитет был ранее сформирован по распоряжению Пушилина. На сегодняшний день ведомство решает вопросы между властью и инвесторами помогает последним войти в новый субъект РФ.