Украинский футболист Иван Ордец потерял друзей из-за контракта с «Динамо» в 2022 году

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец рассказал, что от него отвернулись несколько друзей. Причиной стало то, что он не покинул российский футбольный клуб в феврале 2022 года после начала спецоперации.
Футболист предположил, что, возможно, он рано посчитал тех людей, которые отказались от общения с ним, своими друзьями. По мнению защитника, ему не хватило опыта во взаимоотношениях с окружением.
«Есть те, кто общается с нами до сих пор, и наша дружба стала только сильнее», — рассказал Ордец в интервью YouTube-каналу THE GAME.
Ордец подписал контракт с «Динамо» в июле 2019 года. В сезоне-2021/22 он забил один мяч в 19 играх. Футболист не выходил на поле во второй половине сезона-2021/22. Летом прошлого года он перешел в немецкий «Бохум».