Глава Херсонской области заявил о начале схода воды в пострадавших от прорыва ГЭС населенных пунктах

Глава региона утверждает, что за последние сутки уровень воды в Алешках снизился с пяти до трех метров. В Голой Пристани он снизился с пяти метров до четырех метров. Аналогичная ситуация также наблюдается и в Новой Каховке, где за 24 часа уровень воды снизился до семи метров.