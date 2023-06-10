Глава Херсонской области заявил о начале схода воды в пострадавших от прорыва ГЭС населенных пунктах

Уровень воды в населенных пунктах, расположенных в низовьях Днепра, начал постепенно снижаться. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Глава региона утверждает, что за последние сутки уровень воды в Алешках снизился с пяти до трех метров. В Голой Пристани он снизился с пяти метров до четырех метров. Аналогичная ситуация также наблюдается и в Новой Каховке, где за 24 часа уровень воды снизился до семи метров.
«По предварительным расчетам гидрологов Днепр войдёт в своё привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня», — уточнил Сальдо.
Отмечается, что в настоящее время экстренные службы занимаются ликвидацией последствий прорыва Каховской ГЭС. Всего было задействовано около 345 единиц техники и 795 специалистов.