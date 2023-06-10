Котировки газа в ЕС выросли на 21% за сутки

Июльские фьючерсы на газ в Европейском союзе увеличились в цене на 21,5% за сутки. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, по состоянию на 9 июня стоимость голубого топлива в Европе выросла до 374 долларов за тысячу кубических метров. При этом уже 10 июня котировки упали до 297 долларов, но потом выросли до 366 долларов за тысячу «кубов».
В начале текущего месяца газовые цены достигли своих минимальных значений за последние два года, упав ниже уровня в 268 долларов за тысячу кубометров. Происходящее связано с погодой, эффективным функционированием возобновляемых источников энергии и введением в эксплуатацию новых СПГ-терминалов.