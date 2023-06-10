Reuters: Канада готова передать Украине вооружение на 375 миллионов долларов

Канада готова предоставить Украине военную помощь на сумму в 375 миллионов долларов, сообщает информационное агентство Reuters.
По данным журналистов, соответствующее заявление сделал глава канадского правительства Джастин Трюдо во время визита в Киев. Кроме того, премьер-министр сообщил о готовности обеспечить подготовку украинских летчиков.
«Трюдо заявил во время поездки в Киев в субботу, что Канада примет участие в межнациональных усилиях по подготовке украинских пилотов-истребителей», — сказано в публикации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ начали планировавшееся контрнаступление.