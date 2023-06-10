DPA: оппозиция ФРГ выступила против сближения с РФ ради урегулирования кризиса на Украине

Политик в ходе выступления в Нюрнберге на 38-м съезде протестантских церквей Германии призвал вспомнить, правильно ли обращался Запад с РФ за последние десятилетия. Также он задался вопросом, не повторяется ли российский сценарий сегодня в отношении Китая.