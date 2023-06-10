DPA: оппозиция ФРГ выступила против сближения с РФ ради урегулирования кризиса на Украине

Оппозиция Германии раскритиковала идею сближения с Россией ради урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава германского Христианско-демократического союза крупнейшей оппозиционной партии Фридрих Мерц.
Политик в ходе выступления в Нюрнберге на 38-м съезде протестантских церквей Германии призвал вспомнить, правильно ли обращался Запад с РФ за последние десятилетия. Также он задался вопросом, не повторяется ли российский сценарий сегодня в отношении Китая.
«Даже в наше время существовали документы, обещавшие мир. Шаг за шагом сначала была ограничена свобода, а затем шаг за шагом мир нарушился», — передает слова Мерца DPA.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отношения Москвы и западных политиков. По его словам, оппоненты не желают учитывать озабоченности России.