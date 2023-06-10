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В Минэнерго РФ назвали причины увеличения поставок бензина на внутренний рынок

Экономика
В Минэнерго РФ назвали причины увеличения поставок бензина на внутренний рынок

Российские нефтяные компании реализуют рекомендации Минэнерго по увеличению поставок бензина на внутренний рынок в связи с сокращением экспорта, пишет ТАСС со ссылкой на энергетическое ведомство.

Экспорт автомобильного бензина, по данным министерства, сокращается, поэтому энергокомпании РФ перенаправляют топливо на отечественный рынок, используя для этого, в том числе, и биржи.

Однако стоимость бензина растет в связи с высоким спросом на ресурс. Также стало известно, что АИ-95 набирает популярность, а потребление АИ-92, наоборот, снижается,

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