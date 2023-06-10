Привыкли жить хорошо: Монтян предупредила Европу о новой реальности после провала санкций

Жесткое санкционное давление Запада против России обернулось для европейской экономики уходом в рецессию. Такой вывод сделала блогер Татьяна Монтян.
По ее словам, западное руководство надеялось при помощи большого количества экономических ограничений принудить Москву к прекращению специальной военной операции на Украине. Однако их расчетом не суждено было сбыться. Попытка изолировать российскую экономику обернулась полным крахом.
«Пока что в рецессию собралась не Россия, а европейские страны. Германия, а теперь и вся Европа объявили, что уходят в рецессию. Они-то привыкли жить хорошо. И, хотя жир им еще подтапливать и подтапливать, думаю, что в итоге они пострадают больше», — сказала она.
В долгосрочной перспективе, уточнила Монтян, от санкционного режима выигрывает Вашингтон, который получил прекрасную возможность избавиться от серьезных конкурентов на мировом рынке.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как из-за санкций против России в Великобритании начали массово воровать сельскохозяйственную технику.