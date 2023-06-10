Аналитик Деев объяснил возможный рост стоимости нефти

Сейчас стоимость нефти марки Brent составляет от 71 до 77 долларов за баррель. При этом государства-участники ОПЕК+ сокращают нефтедобычу, а в США продолжает снижаться объем стратегических запасов нефти, в связи с чем американцы могут начать закупать топливо.