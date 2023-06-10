Аналитик Деев объяснил возможный рост стоимости нефти

Долгое отсутствие инвестирования может привести к нехватке нефти на мировом рынке и росту цен, считает глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев, пишет «Инвест-Форсайт».
Сейчас стоимость нефти марки Brent составляет от 71 до 77 долларов за баррель. При этом государства-участники ОПЕК+ сокращают нефтедобычу, а в США продолжает снижаться объем стратегических запасов нефти, в связи с чем американцы могут начать закупать топливо.
Итогом этого эксперт называет возможный дефицит нефти на мировом рынке и подорожание ресурса до 100, 130 и даже 150 долларов за баррель уже в следующем году.