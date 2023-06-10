Замглавы Центра госэкспертизы Росгвардии арестовали по делу о многомиллионном мошенничестве

Суд избрал замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексею Снегиреву меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщил в субботу глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Политик уточнил, что Снегирева заподозрили в изготовлении подложной экспертизы. В частности, компания-подрядчик завысила смету на ремонт здания МВД в Газетном переулке, а на экспертизу были представлены фальсифицированные документы. За положительный решение ситуации Снегирев мог получить 6 млн рублей, которые перевели на счета коммерческой структуры, где работают его родственники.
Фигурант был задержан сотрудниками московского управления СК России при силовой поддержке ФСБ и Росгвардии 9 июня. В его доме и на рабочем месте прошли обыски. Вечером того же дня суд принял решение об аресте мужчины на два месяца.