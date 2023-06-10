Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на парад в честь юбилея короля Карла III

Принц Гарри и его жена, бывшая актриса Меган Маркл, могут пропустить парад в честь юбилея короля Великобритании Карла III. Супругов не пригласили на торжественное мероприятие.
Карлу III исполнится 75 лет в ноябре. Однако празднование юбилея начнется с традиционного королевского парада Trooping the Colour, который запланирован на 17 июня.
Предполагается, что мероприятие пройдет с размахом, так как этот день рождения станет первым для монарха в новом статусе.
«Я слышал, что принца Гарри и Меган не пригласили на парад в честь дня рождения короля в следующие выходные», — сообщил королевский эксперт Ричард Иден, беседуя с журналистами Daily Mail.
Напомним, коронация Карла III состоялась 6 мая. Престол достался ему после смерти матери, королевы Елизаветы II.