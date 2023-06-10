Белгородский оперштаб убрал ряд сел из списка на матпомощь уехавшим жителям региона

Россияне, в частности проживавшие в селах Маломихайловка и Графовка, недовольны произошедшими корректировками данных и оставляют жалобы на странице чиновника. На некоторые комментарии был оставлен ответ Минсоцтрурда региона о том, что перечень населенных пунктов был утвержден местным оперштабом.