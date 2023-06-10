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Белгородский оперштаб убрал ряд сел из списка на матпомощь уехавшим жителям региона

Экономика
Белгородский оперштаб убрал ряд сел из списка на матпомощь уехавшим жителям региона

Оперативный штаб Белгородской области сократил список жителей приграничных населенных пунктов, переехавших из-за обстрелов, которым были положены денежные выплаты. Такой информацией делится Telegram-канал «Кровавая барыня».

Так, белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал в интернете перечень подвергшихся обстрелу со стороны ВСУ сел, жителям которых обещали выплачивать по 10 тысяч рублей в случае переезда.

Россияне, в частности проживавшие в селах Маломихайловка и Графовка, недовольны произошедшими корректировками данных и оставляют жалобы на странице чиновника. На некоторые комментарии был оставлен ответ Минсоцтрурда региона о том, что перечень населенных пунктов был утвержден местным оперштабом.

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