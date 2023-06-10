Белгородский оперштаб убрал ряд сел из списка на матпомощь уехавшим жителям региона

Оперативный штаб Белгородской области сократил список жителей приграничных населенных пунктов, переехавших из-за обстрелов, которым были положены денежные выплаты. Такой информацией делится Telegram-канал «Кровавая барыня».
Так, белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал в интернете перечень подвергшихся обстрелу со стороны ВСУ сел, жителям которых обещали выплачивать по 10 тысяч рублей в случае переезда.
Россияне, в частности проживавшие в селах Маломихайловка и Графовка, недовольны произошедшими корректировками данных и оставляют жалобы на странице чиновника. На некоторые комментарии был оставлен ответ Минсоцтрурда региона о том, что перечень населенных пунктов был утвержден местным оперштабом.