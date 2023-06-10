Блогер Монтян: Зеленский разволновался после вопроса о готовности отправить сына на фронт

Украинский лидер Владимир Зеленский сильно переволновался, когда услышал довольно провокационный вопрос от немецкого корреспондента. Такую необычную деталь в поведении политика подметила аналитик и блогер Татьяна Монтян.
Как рассказали авторы «ПолитРоссии», не так давно глава киевского режима провел беседу с журналистом зарубежного издания Bild. В рамках разговора иностранный обозреватель спросил Зеленского, готов ли он отправить своего несовершеннолетнего сына на фронт в ходе российской спецоперации. В ответ на это президент Украины сказал, что граждане его страны «воюют» каждый на своем «поле боя». Однако Монтян, комментируя интервью в Telegram-канале, увидела в поведении политика необычную деталь.
«Зеленский разнервничался и заявил, что ни один ребенок не заслуживает войны, и его ребенок не исключение… Прекрасный ответ лидера нации! Хорошо хоть прямо не послал куда подальше с такими вопросами наглого немца», — подчеркнула блогер.
Ранее сообщалось о планах НАТО предоставить Киеву алгоритм вступления в блок на грядущем саммите Альянса. Такой информацией поделилось украинское МО.