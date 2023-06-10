Европейские предприятия простаивают, несмотря на снижение стоимости газа

Потребление газа в Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландах и Великобритании сократилось на 9,7% в мае. Снизилась и стоимость голубого топлива на мировом рынке. Однако европейские предприятия продолжают простаивать, пишет ИА REX со ссылкой на данные S&P Global Commodity.
Причин спада потребления несколько: наступление рецессии, закрытие НПЗ на техобслуживание, попытки властей сэкономить газ перед грядущим отопительным сезоном, ведь следующая зима может быть очень холодной.
Не исключено, что подобная тенденция будет продолжаться. При этом темпы промышленности в европейском регионе также продолжат падать, ведь заводы простаивают даже на фоне снижения стоимости газа. Такая ситуация говорит о провале энергетической политики властей, что может привести к дальнейшему промышленному упадку Европы.