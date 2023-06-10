Европейские предприятия простаивают, несмотря на снижение стоимости газа

Не исключено, что подобная тенденция будет продолжаться. При этом темпы промышленности в европейском регионе также продолжат падать, ведь заводы простаивают даже на фоне снижения стоимости газа. Такая ситуация говорит о провале энергетической политики властей, что может привести к дальнейшему промышленному упадку Европы.