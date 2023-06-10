Холодный душ для США: у России есть ответ на возможную конфискацию активов

Соединенные Штаты найдут любые способы, чтобы конфисковать российские активы. Такое мнение высказал политолог Рафаэль Ордуханян в интервью изданию «ПолитЭксперт».
По его словам, американскую политическую элиту объединяет ненависть к России. Благодаря ей рассмотрение закона «О передаче незаконных активов Украине», который дает дополнительные полномочия Министерству юстиции США в сфере изъятия российских активов, не вызывает никакого удивления.
«Каким-то образом они найдут способ, как украсть и присвоить эти деньги. Легальных путей для этого нет никаких. По сути, кто на закон смотрел вообще? Это же касается кого угодно, но не их», — сказал он.
Ордуханян подчеркнул, что единственным способом избежать такого сценария является быстрое и успешное завершение спецоперации. Такой подход избавит Москву от появления подобных вопросов, уверен политолог.
«Надо сделать так, чтобы передавать было некому», — уточнил эксперт.
Политолог также заметил, что на фоне блокировки российских активов доверие мирового бизнеса к Соединенным Штатам серьезно пошатнулось. Передача этих средств украинской стороне еще больше усугубит ситуацию. Однако Вашингтон не заботят последствия своих радикальных решений, уверен Ордуханян. США хотят продемонстрировать «нелояльным» государствам, что в случае проявления «непокорности» их ждет та же участь.
В свою очередь, призвал аналитик, Россия должна разработать эффективный метод «компенсации» на эти действия Запада.
«Нельзя разрешать американским компаниям уходить с нашего рынка <…> Если США будут знать, что и их компании пострадают, они 20 раз подумают, прежде чем что-то сделать», — резюмировал он.
Ранее представители Ассоциации европейского бизнеса заявили, что многие компании из Европы видят большие перспективы развития на российском рынке, несмотря на введенные западными правительствами санкции.