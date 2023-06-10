Холодный душ для США: у России есть ответ на возможную конфискацию активов

Политолог также заметил, что на фоне блокировки российских активов доверие мирового бизнеса к Соединенным Штатам серьезно пошатнулось. Передача этих средств украинской стороне еще больше усугубит ситуацию. Однако Вашингтон не заботят последствия своих радикальных решений, уверен Ордуханян. США хотят продемонстрировать «нелояльным» государствам, что в случае проявления «непокорности» их ждет та же участь.