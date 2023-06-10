Осудившие Россию Анатолий Белый и Лия Ахеджакова до сих пор не отказались от госнаград

Артисты, сбежавшие из России после начала спецоперации, не спешат расставаться со своими наградами, званиями и регалиями. Среди них оказались актеры Анатолий Белый, Чулпан Хаматова и Лия Ахеджакова.
Белый полностью отрекся от России и поклонников, но продолжает грубо высказываться в сторону соотечественников. При этом отказываться от госнаград он не хочет, передают «Народные Новости».
«Не буду кривить душой — когда присвоили звание, мне было приятно, потому что это оценка моей честной работы. Я не перечеркиваю прошлое, не собираюсь отказываться от звания заслуженного артиста», — подчеркивал он.
Ахеджакова однажды заявила, что отдаст все регалии. Однако спустя время актриса резко замолчала. Позже выяснилось, что она до сих пор не отказалась от всех наград и звания народной артистки России.
Хаматова отреклась от России и своих поклонников. Однажды она назвала звание народной артистки «советским пережитком». Несмотря на это, сбежавшая звезда все еще не отказалась от российских наград.