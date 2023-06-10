Посол Украины Макеев выставил Западу многомиллиардный счет после подрыва Каховской ГЭС

Разрушение Каховской гидроэлектростанции потребует от Украины больших вложений для ликвидации последствий происшествия. Многомиллиардный счет Западу выставил посол страны в Берлине Алексей Макеев.
Дипломат подчеркнул, что из-за затопления пострадали не только города и села, но и целые промышленные отрасли. Ущерб понесло и сельское хозяйство, подчеркнул он в интервью газете Berliner Morgenpost.
«Стоимость быстрого восстановления Украины только в этом году составит 14,1 миллиарда долларов», — отметил Макеев.
Напомним, что ГЭС в Херсонской области была подорвана в ночь на 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды близлежащие населенные пункты оказались затоплены.