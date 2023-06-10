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Посол Украины Макеев выставил Западу многомиллиардный счет после подрыва Каховской ГЭС

Политика
Посол Украины Макеев выставил Западу многомиллиардный счет после подрыва Каховской ГЭС

Разрушение Каховской гидроэлектростанции потребует от Украины больших вложений для ликвидации последствий происшествия. Многомиллиардный счет Западу выставил посол страны в Берлине Алексей Макеев.

Дипломат подчеркнул, что из-за затопления пострадали не только города и села, но и целые промышленные отрасли. Ущерб понесло и сельское хозяйство, подчеркнул он в интервью газете Berliner Morgenpost.

«Стоимость быстрого восстановления Украины только в этом году составит 14,1 миллиарда долларов», — отметил Макеев.

Напомним, что ГЭС в Херсонской области была подорвана в ночь на 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды близлежащие населенные пункты оказались затоплены.

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