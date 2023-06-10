МИД РФ: Москва разочарована решением Запада не выполнять меморандум зерновой сделки

Москва разочарована тем фактом, что остальные стороны зерновой сделки не выполняют обязательства меморандума, заключенного с ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, комментируя прошедшую встречу с представителем Организации в Женеве.
По словам дипломата, требования в отношении экспорта российской сельскохозяйственной продукции были нарушены. Москва продолжает испытывать трудности с транзакциями, запчастями и страховкой кораблей и грузов из РФ во время захода в европейские порты, пояснил он.
«В этот раз мы тоже детально рассмотрели все эти вопросы. По существу, надо сказать, наши оценки не изменились. Мы не можем быть удовлетворены тем, как исполняется этот меморандум», — подчеркнул Вершинин.
Замглавы МИД отметил, что Москва будет рассматривать вариант продления зерновой сделки. Однако учитываться будут лишь собственные интересы государства, сказал он.