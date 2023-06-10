Банки в российских регионах начали предлагать своим клиентам «патриотические вклады»

Ряд региональных банков в России стал предлагать своим клиентам «патриотические клады», предназначенные для участников СВО и их родных. Некоторые финансовые организации ввели функцию, которая отправляет часть дохода с процентов добровольческим формированиям. Такой информацией делится РБК.