Банки в российских регионах начали предлагать своим клиентам «патриотические вклады»

Ряд региональных банков в России стал предлагать своим клиентам «патриотические клады», предназначенные для участников СВО и их родных. Некоторые финансовые организации ввели функцию, которая отправляет часть дохода с процентов добровольческим формированиям. Такой информацией делится РБК.
Так, татарстанский «Тимер Банк» предлагает тип вклада с названием «Патриот» со ставкой в 8,5%, 1% доходов которого будет отправляться на поддержку бойцов региональных батальонов «Алга» и «Тимер».
Банк РНКБ в Крыму ввел в свою систему вкладов новый — «Я помогаю защитникам Родины». Его ставка составляет 7,3% годовых, и доля отчислений с такого депозита отправляется российскому союзу ветеранов.