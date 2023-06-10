Житель Шебекино отказался покидать свой дом из-за рождения четырех котят

Житель одного из районов Шебекино, пострадавшего в результате обстрелов со стороны ВСУ, отказывается выезжать из города из-за своих шести кошек. По словам мужчины, одна из них недавно родила котят.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о текущей ситуации в городе. По его словам, администрация Шебекино и волонтеры активно помогают горожанам и обеспечивают их водой и питанием. Жителям города предлагают временно переехать в Белгород, однако далеко не все из них на это согласны.
«Пообщались с жителем, который не уезжает потому, что у него шесть кошек, совсем недавно одна из них окотилась, принесла четверых котят. Мужчина сильно переживает за своих питомцев и не хочет бросать их», — рассказал Гладков на своем канале в мессенджере Telegram.
Гладков также отметил, что в настоящий момент посчитать точное количество разрушенных и поврежденных домовладений не представляется возможным. Власти региона планируют приступить к оценке и восстановительным работам сразу же как позволит обстановка.