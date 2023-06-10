Житель Шебекино отказался покидать свой дом из-за рождения четырех котят

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о текущей ситуации в городе. По его словам, администрация Шебекино и волонтеры активно помогают горожанам и обеспечивают их водой и питанием. Жителям города предлагают временно переехать в Белгород, однако далеко не все из них на это согласны.