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Politico: политики Германии шокированы растущей поддержкой правой партии АдГ

Политика
Politico: политики Германии шокированы растущей поддержкой правой партии АдГ

Немецкие политики были шокированы тем фактом, что среди населения растет популярность правой партии «Альтернатива для Германии». Об этом пишет издание Politico.

Согласно данным соцопроса агентства Insa и института Infratest dimap, рейтинги политсилы увеличились до 19%. Таким образом партия может смело конкурировать с социал-демократами и правоцентристским блоком ХДС/ХСС, сказано в статье.

Сообщается, что больше всего АдГ поддерживают восточные регионы Германии. В следующем году там пройдут местные выборы, что уже настораживает власти страны, поскольку правые являются противниками поддержки иммиграции и экологической повестки.

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