Попытка киевских властей втянуть Польшу в конфликт с Россией обернулась полным провалом и ударила по позициям президента Украины Владимира Зеленского. Такой вывод сделал политолог Дмитрий Куликов.
По его словам, вся идеология украинских властей сводится к тому, что Запад «впишется» за Украину.
«Поэтому с марта прошлого года разговор идет в основном о гарантиях, которые должны дать Украине. А их никто не дает. И вот сейчас в НАТО скажут, что вступления не будет, и гарантий не будет», — сказал он.
В сложившейся ситуации, уточнил эксперт, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак решил использовать авторитет бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. Последний заявил о готовности Польши и стран Прибалтики вступить в конфликт с Россией на стороне Киева.
Однако реакция Варшавы не заставила себя ждать. Куликов предположил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий позвонил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе и потребовал объяснений, а также официального опровержения касательно данного инцидента.
В конечном счете, пояснил аналитик, «украинский пинг-понг выставил на посмешище» президента Зеленского. Западные страны смогли «отмазать» руководство Польши, но не полностью.
«Конфуз Зеленского с приглашением Польши на войну с РФ наглядно демонстрирует, насколько у Банковой отчаянное положение», — добавил Куликов.
Политолог также отметил, что Варшава никогда не забывала о своих территориальных претензиях к Киеву. Однако воевать за Западную Украину польское руководство не планирует. По его мнению, Польша установит контроль над этим регионом либо договорившись с Россией, либо по прямому приказу Вашингтона.
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