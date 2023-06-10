Украинский пинг-понг: Киев серьезно оконфузился с «приглашением» Польши на конфликт с РФ

Политолог также отметил, что Варшава никогда не забывала о своих территориальных претензиях к Киеву. Однако воевать за Западную Украину польское руководство не планирует. По его мнению, Польша установит контроль над этим регионом либо договорившись с Россией, либо по прямому приказу Вашингтона.