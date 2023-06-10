Песков: Запад не желает учитывать озабоченности России

Лидеры западного мира совершенно не хотят учитывать обеспокоенности Москвы по ряду вопросов. С таким утверждением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее ряд зарубежных политиков, в том числе президент США Джо Байден, сказали, что если российский лидер Владимир Путин успешно завершит спецоперацию на Украине, то он «пойдет дальше». Песков в ходе общения с представителями СМИ заявил, что таким образом Запад демонстрирует свое нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы.
«Поэтому нам всего надо добиваться самим», — заключил он.
Соответствующий комментарий пресс-секретаря главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.