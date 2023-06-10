Песков: Запад не желает учитывать озабоченности России

Ранее ряд зарубежных политиков, в том числе президент США Джо Байден, сказали, что если российский лидер Владимир Путин успешно завершит спецоперацию на Украине, то он «пойдет дальше». Песков в ходе общения с представителями СМИ заявил, что таким образом Запад демонстрирует свое нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы.