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Песков: Запад не желает учитывать озабоченности России

Политика
Песков: Запад не желает учитывать озабоченности России

Лидеры западного мира совершенно не хотят учитывать обеспокоенности Москвы по ряду вопросов. С таким утверждением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее ряд зарубежных политиков, в том числе президент США Джо Байден, сказали, что если российский лидер Владимир Путин успешно завершит спецоперацию на Украине, то он «пойдет дальше». Песков в ходе общения с представителями СМИ заявил, что таким образом Запад демонстрирует свое нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы.

«Поэтому нам всего надо добиваться самим», — заключил он.

Соответствующий комментарий пресс-секретаря главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

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